Москва12 маяВести.Экипаж сухогруза Caffa, среди членов которого есть россияне, отправлен домой и уже покинул Швецию сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Стокгольме.
Ранее судно было задержано властями скандинавской страны по запросу Украины.
Посольство подтверждает, что экипаж сухогруза Caffa покинул Швецию 12 мая этого годаговорится в сообщении
Сухогруз Caffa шел под гвинейским флагом и следовал из марокканской Касабланки в Санкт-Петербург. 6 марта он был задержан шведской стороной в территориальных водах королевства. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что 10 из 11 членов экипажа имеют российское гражданство.
Судно арестовано до завершения судебного процесса и остается в порту Треллеборга.