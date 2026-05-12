Российский экипаж задержанного в Швеции сухогруза отпустили домой Экипаж задержанного в Швеции сухогруза покинул страну

Москва12 мая Вести.Экипаж сухогруза Caffa, среди членов которого есть россияне, отправлен домой и уже покинул Швецию сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Стокгольме.

Ранее судно было задержано властями скандинавской страны по запросу Украины.

Посольство подтверждает, что экипаж сухогруза Caffa покинул Швецию 12 мая этого года говорится в сообщении

Сухогруз Caffa шел под гвинейским флагом и следовал из марокканской Касабланки в Санкт-Петербург. 6 марта он был задержан шведской стороной в территориальных водах королевства. Посольство РФ в Стокгольме уточняло, что 10 из 11 членов экипажа имеют российское гражданство.

Судно арестовано до завершения судебного процесса и остается в порту Треллеборга.