Швеция задержала судно, заподозрив его в принадлежности к "теневому флоту"

Судно якобы "теневого флота" России задержано в Швеции Швеция задержала судно, заподозрив его в принадлежности к "теневому флоту"

Москва3 мая Вести.Береговая охрана Швеции в воскресенье задержала судно "Цзинь Хуэй", заподозрив его в принадлежности к российскому "теневому флоту", сообщил в соцсети X шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Береговая охрана поднялась на борт еще одного судна, подозреваемого в принадлежности к российскому "теневому флоту написал Болин

По его данным, судно "Цзинь Хуэй" находится в санкционных списках Британии, ЕС и Украины.

Отмечается, что судно задержано около Треллеборга в шведских территориальных водах с участием полицейской авиации.

Судно доставлено на якорную стоянку для дальнейшего расследования. В настоящее время никто не задержан заявил ведущий расследование прокурор Адриен Комбье-Хогг, его цитирует шведский портал SVT



Согласно информации Береговой охраны Швеции, судно, вероятно, ходит под ложным флагом. Согласно информации сайта Marintaffic, у судна сирийский флаг.

В марте Швеция задержала грузовое судно Caffa, шедшее под гвинейским флагом, рядом с городом Треллеборг. В конце апреля был освобожден капитан судна, имеющий российское гражданство.

Ранее помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что Евросоюз изобрел понятие "теневой флот" для борьбы с Россией на международных морских маршрутах.