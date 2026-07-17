Москва17 июл Вести.США может грозить народная революция. В стране снижается продолжительность жизни и исчезает средний класс, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью Bloomberg.

В беседе с журналистом агентства он отметил, что США руководят те, кто использует граждан, лгут им, и кому нет дела о американцев.

Ожидаемая продолжительность жизни снижается, люди умирают в более молодом возрасте, средний класс исчезает, и никто ничего не говорит сказал Карлсон

Отвечая на реплику интервьюера, журналист отметил, что его слова - это не суровая, а "нормальная человеческая" картина. По его мнению, "успех ведет к упадку, который ускоряет коллапс, а после происходит перезапуск". При этом Карлсон выразил надежду на то, что этот перезапуск не будет радикальным.

Я не хочу революции, но мы получим революцию, если это будет продолжаться добавил он

Карлсон отметил, что отвергает политическое насилие, и назвал жутким то, что люди со временем все же прибегают к нему, если их убеждают в том, что их голоса ничего не значат.