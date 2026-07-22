Москва22 июл Вести.Поколение Z, так называемые зумеры, то есть родившиеся после 1995 года - аполитично: их оппозиционность — это не идеология, а лишь реакция на действующую власть, не имеющая ничего общего с коммунизмом. Такое мнение в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову выразил главный редактор журнала Trends Journal Джеральд Селенте.

Оценивая риск эскалации противостояния между правыми и левыми движениями в предвыборный период в США, эксперт подчеркнул высокую вероятность перехода конфликта в силовую плоскость. По мнению политолога, представители поколения Z обладают значительным протестным потенциалом, способным привести к радикальным социальным потрясениям.

Конечно, могут все. Но коммунистами их называть неправильно, потому что они не коммунисты. Это поколение Z, и это наш главный тренд на 2026 год — революция поколения Z. Они сбросили правительство в Непале, в Болгарии. Индийские власти называют их саранчой, которая не хочет работать на них. Это не коммунисты, они аполитичны, это просто люди, у которых нет будущего заявил Селенте

Он аргументировал свою позицию относительно отсутствия перспектив у зумеров.

Попробуйте снять квартиру в Нью-Йорке. Какая там средняя цена? Около $4 000 или даже больше. А работать при этом где? В супермаркете? Посмотрите, сколько молодых людей выпускаются из колледжей и не могут найти работу. Или находят такую, которая ничего общего не имеет с их образованием. Поэтому-то в этой стране богатые богатеют, а бедные становятся только беднее… Тридцатипятилетние возвращаются к родителям и живут у них, потому что не могут снимать жилье и уж тем более купить его. Средний класс мертв. Потому что у молодежи нет будущего пояснил Селенте

Ранее он назвал революцию, которую совершает молодое поколение Z, одним из главных трендов наступившего года. По словам политолога, молодежь в ряде стран мира активно принимает участие в формировании будущего государств, выражая свое несогласие с политикой властей.