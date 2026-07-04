Миллс: американская мечта жива, но жители плохо оценивают направление страны Эксперт Миллс рассказал, как американцы оценивают направление своей страны

Москва4 июл Вести.Американская мечта жива, но местные жители считают, что с конца прошлого века страна движется не в том направлении.

Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала The American Conservative в Вашингтоне Керт Миллс.

По его словам, после холодной войны американцы оценивают направление развития страны, как ошибочное, независимо от того, кто находится у власти.

Безусловно, американская мечта по-прежнему существует. Пожалуй, более точным индикатором служат данные опросов: движется ли страна в правильном направлении. Если взглянуть на график, скажем, с 1980-90-х годов, то есть после окончания холодной войны, видно, что направление оценивается скорее, как неверное, независимо от того, кто занимает Белый дом. Сейчас подавляющее большинство полагает, что курс выбран неверно отметил Миллс

Он также добавил, что за четверть века поменялся статус США, но идеи свободы и равенства остались неизменными. Как пояснил Миллс, все эти ценности очень схожи с нынешними.