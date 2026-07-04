Посол Фриман: плыть по течению после холодной войны для США стало ошибкой Посол Фриман назвал ошибку США после завершения холодной войны

Москва4 июл Вести.После завершения холодной войны США вместо нового переустройства выбрали плыть по течению, что стало их ошибкой. Об этом ИС "Вести" заявил посол и помощник министра обороны США в 1993-1994 годах Чез Фриман.

Он отметил, что Америка исторически чутко реагировала на изменения, но двигателем адаптации всегда была Конституция.

Мы решали важнейшие проблемы, препятствовавшие развитию; отменили рабство, отрегулировали баланс полномочий между федеральным уровнем и отдельными штатами, ввели антимонопольное законодательство, спасли природу, создав национальные парки, пережили Великую депрессию благодаря новому курсу. Разумно расширили права государства, благодаря чему возникла система социальной поддержки семей и отдельных граждан. К сожалению, после Холодной войны мы упустили возможность переустроить себя еще раз, вместо этого поплыли по течению, и грянуло 11 сентября. В ответ мы изобрели параноидальное государство национальной безопасности, которое имеет все более насильственный характер и презирает личные свободы сказал Фриман

Ранее заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Исэров заявил, что конституция США один из немногих документов, который продолжает действовать и по сей день, однако принят еще в XVIII веке.