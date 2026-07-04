Москва4 июлВести.После завершения холодной войны США вместо нового переустройства выбрали плыть по течению, что стало их ошибкой. Об этом ИС "Вести" заявил посол и помощник министра обороны США в 1993-1994 годах Чез Фриман.
Он отметил, что Америка исторически чутко реагировала на изменения, но двигателем адаптации всегда была Конституция.
Мы решали важнейшие проблемы, препятствовавшие развитию; отменили рабство, отрегулировали баланс полномочий между федеральным уровнем и отдельными штатами, ввели антимонопольное законодательство, спасли природу, создав национальные парки, пережили Великую депрессию благодаря новому курсу. Разумно расширили права государства, благодаря чему возникла система социальной поддержки семей и отдельных граждан. К сожалению, после Холодной войны мы упустили возможность переустроить себя еще раз, вместо этого поплыли по течению, и грянуло 11 сентября. В ответ мы изобрели параноидальное государство национальной безопасности, которое имеет все более насильственный характер и презирает личные свободысказал Фриман
Ранее заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Исэров заявил, что конституция США один из немногих документов, который продолжает действовать и по сей день, однако принят еще в XVIII веке.