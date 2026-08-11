Москва11 авг Вести.Большинство американцев осознают поражение своей страны в войне с Ираном. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил офицер вооруженных сил США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.

По словам эксперта, американцы находятся в крайне ограниченном информационном пространстве, но даже в таких условиях поражение в конфликте очевидно для многих американцев.

Я думаю, большинство народа понимает, что США проиграли. Ну, большинство народа, которое смотрит за этим. Давайте понимать, большинство народа, если будем уже так говорить, даже никогда не найдут Иран на карте. Ну, просто такой уровень образования. Они также не найдут Украину. И большинство не могут найти Афганистан или Ирак, где Америка находилась, а в Ираке до сих пор находится на каком-то уровне, в Афганистане 19 лет. И большинство народа не могло это [эти страны] даже найти. А СМИ там тоже достаточно ограничены. Я не понимал, насколько большой купол информационный в Америке. Когда я служил в Германии, потом на Балканах, в других местах, и когда вернулся в Америку, тогда ощущаешь реально то, что там я слушал немецкие новости, Deutsche Welle, а потом я слушал еще английские – BBC, Sky News, это еще в девяностых. Когда приезжаешь в Америку, ты просто отключен от всего. Там очень ограниченное количество информации, которое приходит заявил Крапивник

Станислав Крапивник также отметил, что конфликт стал самым непопулярным в истории США со времен начала опросов общественного мнения.

При всем этом эта война самая непопулярная в истории. Я не скажу, в истории Америки, но с тех времен, как начали опросы проводить. Она самая непопулярная, более непопулярная, чем Вьетнам. И это было с первого дня. И еще, конечно, дополнительное чувство - то, что проиграли, и понимают люди, что проиграли сказал экс-офицер армии США

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр заявил, что Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до тех пор, пока США не выполнят ряд условий: не изменят свой курс и не прекратят угрожать Исламской Республике. Также в качестве условий открытия пролива Тегеран назвал окончание боевых действий против Ирана и его союзников, снятие санкций и морской блокады, вывод американских войск из соседних с Ираном регионов, а также выплату компенсации за причиненный в ходе войны ущерб.