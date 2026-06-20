Иранцы убеждены, что выиграли битву с США и Израилем Эксперт Маранди: в Иране считают, что одержали решительную победу над США

Москва20 июн Вести.Иранцы полны уверенности в своей безоговорочной победе над США и Израилем, как в рамках военного противостояния, так и в результате успешных дипломатических достижений. Такое мнение ИС "Вести" высказал профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди.

По его твердому убеждению, хотя американцы, израильтяне и их сторонники нанесли значительный экономический урон Ирану в ходе войны, их собственные потери оказались куда масштабнее.

В Иране общая точка зрения: мы одержали решительную победу над США. И дело не только в том, что страна выстояла. Американцы, израильтяне, их приспешники наносили Ирану очень серьезный урон на протяжении всей войны. Однако причиненный ущерб противникам Ирана значительно больше, чем самому Ирану. Что касается последующей осады, блокады, иранцы убеждены, что выиграли и эту битву. Американцы пытались морить Иран голодом, но это оказалось палкой о двух концах - сильно пострадала мировая экономика заявил Маранди

Он подчеркнул, что Иран продемонстрировал и свою переговорную силу, заставив президента США Дональда Трампа пойти на существенные компромиссы. Под давлением иранской стороны, Трамп был вынужден согласиться на ключевые уступки, касающиеся Ливана и вывода израильских войск, что привело к завершению войны. Итогом стало подписание меморандума, полностью соответствующего иранским требованиям.

Да, иранцы считают, что выиграли и за столом переговоров. Там возникли серьезные разногласия. Вопреки тому, что говорил [президент США Дональд] Трамп и премьер Пакистана [премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в качестве посредника подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном], потому что несколько дней назад финального текста меморандума еще не существовало. Сохранялись значительные противоречия, но взявшись бомбить Бейрут, чтобы сорвать потенциальную договоренность, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху по иронии судьбы добился обратного. И когда Иран решил нанести второй удар по израильскому режиму, Дональд Трамп немедленно пошел на ключевые уступки, включая Ливан и вывод израильских войск с завершением войны пояснил эксперт

Ранее США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Документ из 14 пунктов предоставил телеканалу CNN высокопоставленный представитель американской администрации. Как отмечается, соглашение получило название "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран".