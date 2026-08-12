"Все имеет цену": в КСИР заявили о готовности к затяжному конфликту с Америкой КСИР: Иран готов к затяжному конфликту с США

Москва12 авг Вести.Армия США оказалась гораздо слабее, чем считал Иран. Такое заявление сделал советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди. По его словам, Тегеран готов к затяжному противостоянию с Вашингтоном для обеспечения полной безопасности Исламской Республики.

"Все должны знать, что атака на Иран имеет цену", подчеркнул Мохаммад Реза Нагди в интервью телеканалу PBS.

Мы должны добиться сдерживания, чтобы враг никогда не осмелился напасть на нас, а мы могли жить в безопасности пояснил советник главкома КСИР

Один из путей для этого – изматывание противника, затягивание конфликта до следующих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после заявления президента США Дональда Трампа о том, что заключенное Вашингтоном и Тегераном 18 июня перемирие больше не действует. Пентагон вслед за этим нанес ряд ударов по иранской территории якобы в ответ на иранские провокации против проходящих через Ормузский пролив судов.

Конфликт с Вашингтоном сделал Тегеран только сильнее, считают в МИД Ирана. Иранские дипломаты подчеркнули, что Белый дом просчитался, рассчитывая на то, что Иран развалится при первом же ударе по нему. Конфликт с США и Израилем и последующее давление на Иран , начатые в феврале, не сломили страну и сделали её сплоченнее . Армия Ирана готова к "разрушительному возмездию", но Тегеран не стремится к войне.

Иран в войне с США подтвердил статус непобедимой державы, отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива на своих условиях.