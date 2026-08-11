Аракчи заявил, что Иран в войне с США подтвердил статус непобедимой державы Аракчи: Иран выстоял в войне с американской армией

Москва11 авг Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика в ходе конфликта с США смогла закрепить за собой статус непобедимой державы, одержав победу над самой многочисленной в мире американской армией.

В беседе с журналистами он отметил, что главы иностранных ведомств в неофициальных форматах неоднократно выказывали ему свое удивление стойкости иранского народа в борьбе с агрессией Вашингтона.

Наши вооруженные силы пошли на огромные жертвы и сумели вывести из строя и победить, казалось бы, самую многочисленную армию в мире. Это не лозунг, а реальность, которую признает весь мир сказал Аракчи

По словам главы МИД, в ходе прошедших боевых действия Исламская Республика Иран смогла доказать, что она стойкая и непобедимая держава.

Ранее Иран через посредников передал США условия открытия Ормузского пролива. Среди перечисленных требований было немедленное прекращение войны на всем Ближнем Востоке, включая Ливан и Газу, а также возвращение Тегерану всех замороженных активов.