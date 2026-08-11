Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива Иран откроет Ормуз при прекращении войны и возвращении замороженных средств

Москва11 авг Вести.Иран через посредников передал США условия открытия Ормузского пролива. Об этом сообщил секретарь Совбеза республики Мохсен Резаи, его слова приводит Press TV.

Иранский представитель отметил, что Тегеран не восстановит судоходство в проливе, пока перечисленные условия не будут полностью выполнены Вашингтоном.

Америка должна завершить войну, вернуть Ирану замороженные активы, и война должна завершиться во всем регионе, в том числе в Ливане и Газе, эти и другие условия были переданы им через посредников сказал Резаи

Ранее стало известно, что законопроект об управлении Ормузским проливом планируют представить на рассмотрение Меджлиса (парламента) Ирана менее чем через две недели.