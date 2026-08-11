Москва11 авгВести.Законопроект об управлении Ормузским проливом планируют представить на рассмотрение Меджлиса (парламента) Ирана менее чем через две недели. Об этом ТАСС заявил член комитета Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Абольфазль Зохреванд.
По его словам, документ сейчас проходит экспертную оценку в профильном парламентском комитете.
Я думаю, менее чем через две недели этот проект после получения всех экспертных заключений будет полностью готов для представления на пленарном заседании [парламента]поделился Зохреванд
Ранее комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса одобрил законопроект об управлении Ормузским проливом. Документ включает в себя пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных исламской республике стран через пролив.