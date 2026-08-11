Иран представит парламенту законопроект об управлении Ормузским проливом Законопроект об управлении Ормузским проливом внесут в Меджлис Ирана

Москва11 авг Вести.Законопроект об управлении Ормузским проливом планируют представить на рассмотрение Меджлиса (парламента) Ирана менее чем через две недели. Об этом ТАСС заявил член комитета Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Абольфазль Зохреванд.

По его словам, документ сейчас проходит экспертную оценку в профильном парламентском комитете.

Я думаю, менее чем через две недели этот проект после получения всех экспертных заключений будет полностью готов для представления на пленарном заседании [парламента] поделился Зохреванд

Ранее комитет по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса одобрил законопроект об управлении Ормузским проливом. Документ включает в себя пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных исламской республике стран через пролив.