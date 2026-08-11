Москва11 авг Вести.Тегеран разрабатывает дорожную карту, предполагающую взимание платы и надзор за судоходством, а контроль будет распределен между Ираном и Оманом в пропорции 75% на 25%. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Эксперт пояснил, что Иран формирует механизм управления проливом с участием Корпуса стражей исламской революции.

Иранцы в свою очередь сейчас формируют соответствующую дорожную карту, которая подразумевает их контроль над Ормузским проливом, то есть это взимание соответствующей платы, это соответствующий контроль надзирательный со стороны иранских органов, главным образом Корпуса стражей исламской революции. А Оман, территория которого тоже омывается частично водами Ормузского пролива, ну, из небольшого этого самого анклава, который выходит в Ормузский пролив, – он тоже будет принимать участие, но его участие будет несколько нивелировано сказал Ибрагимов

Он отметил, что Иран не допустит реального участия Омана в контроле пролива, чтобы не дать США использовать эту возможность.

Поскольку иранцы понимают прекрасно, что если они даже на 30% дадут возможность Оману контролировать Ормузский пролив, то американцы моментально воспользуются этой возможностью. Сейчас, согласно тому проекту, который разрабатывается совместно Ираном и Оманом, Ормузский пролив контролироваться будет следующим образом: 75% – Ираном, 25% – Оманом. И это вовсе не значит, что 25%, контролируемая Оманом часть, – значит, все, Иран туда вмешиваться не будет. Нет. И там тоже Иран будет присутствовать. Иран начинает новую эпоху на Ближнем Востоке. Он устанавливает свое господство над Ормузским проливом, тем самым фиксируя свое новое геополитическое положение на Ближнем Востоке добавил Ибрагимов

Ранее сообщалось, что законопроект об управлении Ормузским проливом планируют представить на рассмотрение Меджлиса (парламента) Ирана менее чем через две недели.