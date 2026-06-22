Аракчи: Иран благодарен Катару и Пакистану за решение ряда важных вопросов Аракчи: ограничения на экспорт нефти Ирана сняты, некоторые активы разморожены

Москва22 июн Вести.Иран смог достичь существенных успехов в решении ключевых проблем благодаря содействию посредников — представителей Катара и Пакистана. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Благодаря активным посредническим усилиям Пакистана и Катара удалось добиться значительного прогресса в прекращении войны в Ливане. Были отменены пошлины на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены замороженные активы, а также запущен масштабный план восстановления и развития Ирана написал министр на странице в соцсети X

Ранее катарский МИД подтвердил завершение первого раунда переговоров США и Ирана на высоком уровне в швейцарском городе Бюргеншток. При этом технические консультации сторон продолжатся до конца недели.

В распространенном заявлении посредников также отмечается, что участники консультаций договорились об образовании Комитета высокого уровня для контроля за переговорами.

Эта структура, как ожидается, будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества, перед ней будут регулярно отчитываться главы делегаций США и Ирана.

Переговорные команды также согласовали создание группы для обеспечения условий прекращения боевых действий в Ливане, к которой планируется привлечь представителей Бейрута.

Кроме этого, переговорщики в Швейцарии проработали дорожную карту по достижению окончательных договоренностей США и Ирана в течение 60 дней.