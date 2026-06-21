Москва21 июнВести.США и Иран продемонстрировали желание добросовестно вести переговоры. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
21 июня в Швейцарии открылся саммита, посвященный урегулированию американо-иранского конфликта. Посредниками выступают Катар и Пакистан.
Катарский представитель отметил готовность участников к активным переговорам. Он также проинформировал о создании технических групп по пунктам итогового соглашения.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран не откроет Ормузский пролив, пока в Ливане не будет установлено перемирие.