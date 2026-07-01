МИД Катара: есть прогресс на непрямых переговорах между США и Ираном МИД Катара: на непрямых переговорах США и Ирана достигнут прогресс

Москва2 июл Вести.Прогресс достигнут в ходе встреч, которые катарские посредники провели с представителями США и Ирана, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети X.

Прогресс достигнут с учетом итогов переговоров в Швейцарии, уточнил аль-Ансари.

Катарские и пакистанские посредники завершили сегодня в Дохе раздельные встречи с американскими и иранскими переговорщиками, достигнув прогресса по вопросам, связанным с меморандумом о взаимопонимании, который подписан в Исламабаде подчеркнул аль-Ансари

Журналист портала Axios Барак Равид накануне сообщил, что США на переговорах пытаются убедить Иран отказаться от идеи взимания платы за проход через Ормузский пролив.