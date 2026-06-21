Ормузский пролив будет закрыт, пока Израиль продолжает агрессию против Ливана

В Иране назвали условия для открытия Ормузского пролива Ормузский пролив будет закрыт, пока Израиль продолжает агрессию против Ливана

Москва21 июн Вести.Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока в Ливане не будет установлено перемирие. Об этом со ссылкой на источник сообщает иранское агентство Tasnim.

Собеседник агентства сообщил, что открытие пролива станет возможным только при выполнении нескольких обязательных требований. К ним относятся разморозка иранских активов за рубежом, прекращение огня на всех фронтах (в том числе в Ливане), а также полная отмена блокады и получение разрешений на экспорт нефти.

Он подчеркнул, что снятие исключительно морской блокады не является достаточным условием.

Накануне центральный штаб "Хатам аль-Анбия" иранских ВС сообщил, что страна закрывает пролив на фоне продолжающейся агрессии Израиля в отношении Ливана в нарушение заключенного меморандума с Вашингтоном.