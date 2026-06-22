Заявление Катара и Пакистана: переговоры Ирана и США продлятся до конца недели

МИД Катара: технические переговоры Ирана и США продлятся до конца недели Заявление Катара и Пакистана: переговоры Ирана и США продлятся до конца недели

Москва22 июн Вести.Первый раунд переговоров США и Ирана на высоком уровне в швейцарском городе Бюргеншток завершен, технические консультации сторон продолжатся до конца недели, сообщили страны-посредники Катар и Пакистан в совместном заявлении, которое опубликовал катарский МИД.

По итогам консультаций в воскресенье было принято решение о создании комитета высокого уровня, "который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества". Перед ним будут регулярно отчитываться главы переговорных делегаций.

Кроме того, в результате первого раунда переговоров была согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, а также создана линия связи сторон.

Как отмечается, переговорные делегации условились создать группы для урегулирования конфликтов, в том числе для обеспечения прекращения огня в Ливане. В ее состав войдут переговорщики стран-участниц консультаций и представители Бейрута.

В заявлении Пакистана и Катара говорится, что технические команды до конца недели продолжат консультации по ряду вопросов в Бюргенштоке.

По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, в ходе воскресных переговоров стороны проработали детали будущего соглашения и решили продолжить обсуждение вопросов, необходимых для выполнения ранее подписанного меморандума о взаимопонимании. Дипломат уточнил, что иранская делегация завершила свою основную работу, однако технические команды участников консультаций продолжат обсуждение 22 июня.

В свою очередь, чиновник из администрации президента США заявил, что американская сторона собирается продолжить обсуждения.