МИД Ирана сообщил о прогрессе в переговорах с США в Швейцарии

Иранский МИД сообщил о прогрессе в переговорах с США в Швейцарии МИД Ирана сообщил о прогрессе в переговорах с США в Швейцарии

Москва22 июн Вести.Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил о достигнутом прогрессе в ходе переговоров с США, проходящих в швейцарском Бюргенштоке. Его цитирует Press TV.

В Швейцарии достигнут хороший прогресс сказал Багаи

По словам представителя МИД, переговорные делегации смогли добиться прогресса в обсуждении ключевых вопросов.

На текущий момент иранская делегация завершила свою основную работу. Технические команды продолжат консультации, которые запланированы на 22 июня.

Как уточнил Багаи, в ходе встречи стороны проработали детали будущего соглашения и пришли к решению продолжить обсуждение вопросов, необходимых для выполнения меморандума о взаимопонимании.

Ранее сообщалось, что технические переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара стартовали в воскресенье в швейцарском городе Бюргеншток. Консультации призваны обеспечить выполнение условий, обозначенных в ранее подписанном меморандуме о взаимопонимании.