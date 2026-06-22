Москва22 июнВести.Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил о достигнутом прогрессе в ходе переговоров с США, проходящих в швейцарском Бюргенштоке. Его цитирует Press TV.
В Швейцарии достигнут хороший прогресссказал Багаи
По словам представителя МИД, переговорные делегации смогли добиться прогресса в обсуждении ключевых вопросов.
На текущий момент иранская делегация завершила свою основную работу. Технические команды продолжат консультации, которые запланированы на 22 июня.
Как уточнил Багаи, в ходе встречи стороны проработали детали будущего соглашения и пришли к решению продолжить обсуждение вопросов, необходимых для выполнения меморандума о взаимопонимании.
Ранее сообщалось, что технические переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара стартовали в воскресенье в швейцарском городе Бюргеншток. Консультации призваны обеспечить выполнение условий, обозначенных в ранее подписанном меморандуме о взаимопонимании.