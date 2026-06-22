Axios узнал, когда завершатся переговоры США и Ирана в Швейцарии

Axios: переговоры США и Ирана на высшем уровне в Швейцарии завершатся 22 июня Axios узнал, когда завершатся переговоры США и Ирана в Швейцарии

Москва22 июн Вести.Переговоры высокого уровня между делегациями США и Ирана в Швейцарии завершатся в понедельник, 22 июня, после чего консультации продолжатся на уровне экспертных групп, сообщил новостной портал Axios.

Ранее журналист этого издания Барак Равид сообщил, что переговорщики двух стран обсудили вопросы, касающиеся прекращения огня в Ливане, обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, а также ядерной программы Исламской Республики.

21 июня в швейцарском Бюргенштоке стартовали технические консультации между Ираном и США при участии посредников — Пакистана и Катара.

Позднее иранская делегация покинула место переговоров с американскими представителями после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф, который возглавляет делегацию в Швейцарии, подчеркнул, что Вашингтон должен быть осторожен в своих заявлениях, и предупредил, что Вооруженные силы Ирана готовы дать ответ.