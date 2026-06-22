Axios: США и Иран на переговорах в Швейцарии обсудили Ливан и Ормузский пролив

Ливан, ядерная программа и Ормузский пролив: что обсудили США и Иран в Швейцарии Axios: США и Иран на переговорах в Швейцарии обсудили Ливан и Ормузский пролив

Москва22 июн Вести.Представители США и Ирана обсудили на переговорах в Швейцарии вопросы, касающиеся прекращения огня в Ливане, судоходства в Ормузском проливе и ядерной программы Тегерана, сообщил журналист Axios Барак Равид.

В воскресенье в швейцарском городе Бюргеншток стартовали технические переговоры Соединенных Штатов и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара. Тем не менее иранское агентство Tasnim спустя некоторое время сообщило, что делегация Исламской Республики покинула место проведения переговоров после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Глава Белого дома заявил, что американские военные вновь нанесут удары по Ирану, если тот поддержит повстанческие силы в Ливане. В свою очередь, спикер парламента Ирана, возглавляющий делегацию страны, Мохаммад-Багер Галибаф, призвал США быть аккуратными в своих высказываниях и предупредил, что иранские Вооруженные силы способны нанести ответ на потенциальную атаку.

Американский дипломат сообщил мне, что переговоры с иранцами ... продолжаются в различных форматах практически без перерыва написал Равид в соцсети Х

Источник журналиста указал, что "одной из тем, на которых были сосредоточены переговоры, стали "механизмы предотвращения столкновений в Ливане и обеспечение соблюдения режима прекращения огня".

Кроме того, стороны обсудили Ормузский пролив и недавние заявления Ирана о его предполагаемом закрытии.

Мы ясно дали понять [Ирану], что хотим сделать так, чтобы он оставался полностью открытым. В этом направлении мы добились хорошего прогресса передает Равид слова неназванного американского переговорщика

Как отмечается, прошедшие консультации касались и "всех элементов ядерной сделки" США и Ирана.

По информации Равида, переговоры высокопоставленных официальных лиц завершатся в понедельник, а далее консультации продолжат технические группы сторон, которые останутся в Швейцарии.