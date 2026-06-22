Багаи: Иран не перейдет к следующему этапу переговоров без перемирия в Ливане

МИД Ирана: следующий этап переговоров с США не настанет без перемирия в Ливане Багаи: Иран не перейдет к следующему этапу переговоров без перемирия в Ливане

Москва22 июн Вести.Иран не приступит к следующему этапу переговоров с США, пока в Ливане не будет установлен режим прекращения огня, заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

В соцсети Х он написал, что воскресная встреча в Швейцарии была посвящена "контролю за выполнением положений меморандума о взаимопонимании по прекращению войны".

Дипломат напомнил, что согласно 13-му пункту меморандума Вашингтона и Тегерана, начало переговоров по окончательному соглашению зависит от выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11.

Без выполнения этих положений, особенно пункта 1 (прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан), переход к этапу переговоров по окончательному соглашению невозможен подчеркнул Багаи

По его словам, в ходе первого раунда переговоров, прошедшего 21 июня в Бюргенштоке, стороны условились разработать механизм, который обеспечит безопасное движение судов через Ормузский пролив.

В совместном заявлении страны-посредники – Катар и Пакистан – указали, что технические консультации сторон продолжатся до конца недели.