ТАСС: продолжения технических консультаций в Швейцарии 22 июня не ожидается

Технические переговоры США и Ирана в Швейцарии 22 июня не состоятся ТАСС: продолжения технических консультаций в Швейцарии 22 июня не ожидается

Москва22 июн Вести.Технические консультации по американо-иранскому меморандуму о взаимопонимании, намеченные на 22 июня в Швейцарии, не состоятся после срыва политического этапа переговоров, сообщил источник ТАСС.

О том, что делегация Ирана отказалась от продолжения четырехсторонних переговоров в швейцарском Бюргенштоке, ранее также сообщило агентство Tasnim.

Иранская делегация в ходе консультаций настаивала на ускорении разблокировки замороженных активов страны и выдаче разрешений на экспорт нефти.

Кроме того, иранская сторона выразила протест против нарушения США обязательств, закрепленных в меморандуме о взаимопонимании, подчеркнув, что дальнейшие переговоры по поводу ядерной программы зависят от строгого соблюдения подписанного соглашения.

Вечером 21 июня интернет-портал Axios написал, что переговоры США и Ирана на высшем уровне в Швейцарии завершатся 22 июня.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской Республике новыми ударами в случае, если Тегеран не обеспечит прекращение действий проиранских группировок в Ливане.

Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф, который возглавляет ее делегацию в Швейцарии, подчеркнул, что Вашингтон должен быть осторожен в своих заявлениях, и потребовал от американской стороны извинений.

Позднее иранская делегация покинула место переговоров с представителями США после угроз со стороны главы Белого дома.