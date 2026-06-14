Иран сможет возобновить экспорт нефти сразу после подписания сделки с США Пентагон: Иран сможет возобновить экспорт нефти сразу после подписания сделки

Москва14 июн Вести.Иран сможет незамедлительно приступить к экспорту нефти сразу после подписания сделки с США. Об этом заявил министр войны Соединенных Штатов Пит Хегсет в интервью телеканалу CBS News.

Немедленно. Так сказал президент [США Дональд Трамп] заявил глава Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос

В субботу вечером Трамп сообщил, что США и Иран подпишут соглашение 14 июня. Однако Тегеран опроверг это заявление. Как сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной группе, руководство Исламской Республики все еще рассматривает предложенный меморандум о взаимопонимании.

14 июня главный переговорщик ИРИ Мохаммад Багер Галибаф заявил, что атака Израиля на пригороды Бейрута, совершенная в воскресенье, демонстрирует отсутствие у США желания или способности выполнять взятые на себя обязательства, что подрывает доверие к Вашингтону.