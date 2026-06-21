Иранские переговорщики отказались от рукопожатий и фото с делегацией США

Делегация Ирана в Женеве отказалась пожимать руки американским переговорщикам Иранские переговорщики отказались от рукопожатий и фото с делегацией США

Москва21 июн Вести.Делегация Ирана перед переговорами в Швейцарии отказалась участвовать в совместной фотосессии и пожимать руки представителям Вашингтона, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде.

Глава иранской переговорной команды и ее члены выступили против этих формальностей и заявили, что не будут присутствовать на фотосессии с американской делегацией отмечается в сообщении агентства

По данным Tasnim, из-за возражений представителей Ирана прямая трансляция и фотосессия были прерваны, после чего иранские делегаты зашли в зал для переговоров.

Технические переговоры между США и Ираном начались в воскресенье в Швейцарии. В ходе переговоров три технические группы Ирана и США обсуждают ядерное досье, замороженные средства Тегерана и ситуацию в Ливане, который атакуют израильские силы.

Страны-посредники Катар и Пакистан сообщали о прогрессе в ирано-американских переговорах.