Москва14 июл Вести.Решение Соединенных Штатов продолжить военный конфликт с Ираном связано с тем, что Тегеран утратил возможность влиять на мировой нефтяной рынок через Ормузский пролив после прохождения через него большого количества танкеров. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил политолог-востоковед Александр Каргин.

Эксперт напомнил, что ранее между США и Ираном был подписан меморандум. По его мнению, целью США было разгрузить пролив, в котором находилось около 800 танкеров.

Документ, который был подписан между Америкой и Ираном, целью было просто в какой-то момент разгрузить Ормузский пролив. То есть там скопилось около 800 танкеров с нефтью. И вот, по различным данным, которые публикуют, примерно столько танкеров за последнее время и прошло. То есть до возобновления боевых действий на Ближнем Востоке где-то 800 танкеров прошло через Ормуз, что очень сильно сбило цены на нефть. И, кстати, можно заметить, что сейчас, несмотря на то, что боевые действия по факту возобновились, цена на нефть особо не выросла сказал Каргин

Каргин также отметил, что на данный момент у Тегерана нет рычагов давления на главу Белого дома Дональда Трампа, так как цена на нефть остается невысокой, поэтому США будут продолжать наносить точечные удары, избегая масштабных наземных операций.

Эта огромная пробка, она рассосалась. И сейчас в этом плане у Ирана есть как бы сложность, потому что Ормуз не является сейчас таким аргументом давления на Трампа. Поскольку, повторюсь, не воздействует на рынок нефти. Цена практически не выросла. Цена сейчас меньше 80 долларов за баррель. И должно пройти немало времени, чтобы она подросла. Есть шанс, что там будет паника на рынке, но пока мы этой паники не видим. Соответственно, у Трампа сейчас нет какой-то аргументации, чтобы снова идти на переговоры. Цена на нефть пока невысока, он будет продолжать боевые действия против Ирана. И у него есть определенная задача, он будет давить через вот эти постоянные удары. Он не будет сейчас производить каких-то наземных операций. Ну, по крайней мере, крупных заявил Каргин

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Соединенные Штаты нанесли удары по военным объектам в Иране, включая Бушер, Чабахар, Джаск, Конарек и Бендер-Аббас.