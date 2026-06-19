Соединенные Штаты Америки проиграли войну на Ближнем Востоке по многим причинам Аватков: в то, что американцы могут навязать что-то силой, уже не верит никто

Москва19 июн Вести.США не могут найти выход из ближневосточного тупика и любое их действие теперь приведет к цугцвангу. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” заявил заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, профессор дипломатической академии МГИМО МИД России Владимир Аватков.

По его словам, США потерпели поражение на Ближнем Востоке по многим причинам, но ключевая – это текущее восприятие их роли. Важно учитывать не только военную составляющую, но и то, как их действия видят со стороны, поскольку это определяет дальнейшие шаги других стран.

Соединенные Штаты на Ближнем Востоке проиграли по многим причинам. Одна из основных причин заключается в том, как сейчас это там воспринимают. Ведь важно не только с военной точки зрения на это смотреть. Важно смотреть с точки зрения восприятия, потому что за ним следуют дальнейшие шаги. На Ближнем Востоке есть ощущение, что [президент США Дональд] Трамп "кинул" всех. Это же касается и Израиля, и арабских стран. Что делали американцы, когда осуществлялись удары со стороны Ирана по базам? Они прятались, убегали, а совершенно не осуществляли защиту стран региона. Чего США добились? Потратили свои вооружения? Ну, очень хорошо, что они это сделали. Для нас это позитивно. Но и не только для нас, на самом деле для всего мира. То, что американцы могут силой навязать что-то, уже в это не верит практически никто считает Аватков

Он считает, что ориентация стран региона все больше направлена на других игроков: на Китай и на Россию.

Очень важно то, что сейчас в рамках саммита АСЕАН происходит укрепление нашего взаимодействия со странами Юго-Восточной Азии - мир становится АСЕАНоцентричным, становится востокоцентричным, он перестает быть азиацентричным, перестает быть европоцентричным миром и уж точно он не американоцентричный, как его видят из Соединенных Штатов Америки. США пытаются выбраться из капкана ближневосточного, в котором они оказались, но они это делают неуспешно, потому что в принципе любой их шаг плохой и закончится проигрышем заявил профессор

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в том, что США на самом деле добились тех целей, которые ставили перед собой, вступая вместе с Израилем в войну против Ирана.