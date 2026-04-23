Москва23 апр Вести.Война на Ближнем Востоке стала глобальной ошибкой США, которая поставила ситуацию в регионе на грань дестабилизации. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Он отметил, что в современной международной политической жизни тактики стало слишком много, и она начинает мешать стратегии в военном и экономическом смысле.

Сейчас в международной политической жизни очень много тактики, которая мешает стратегии в организации мирового порядка. И в военном смысле этого слова, и в экономическом смысле этого слова, потому что вот эти все тактические действия уже ближе к глобальной ошибке, которая совершается Соединенными Штатами, при организации войны на Ближнем Востоке. … Через 55 дней, абсолютно очевидно, что они поставили ближневосточную политику на грань дестабилизации объяснил Шхагошев

Ранее политолог Вадим Сипров заявил, что позиция президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном является слишком слабой. Но, несмотря на это, даже в случае поражения в войне, Трамп заявит о победе