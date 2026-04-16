Депутат Шхагошев: конфликт с Ираном оказался ловушкой для союзников США

Москва16 апр Вести.Военный конфликт с Ираном привел в разлад систему безопасности, выстроенную союзниками США на Ближнем Востоке. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев.

Никогда в современной истории Соединенные Штаты не несли таких потерь и не сталкивались с таким современным вооружением со стороны Ирана. Это та страна, которая на сегодня уничтожила [систему] ПРО на Ближнем Востоке и вывела из строя ту систему, которая подвергла опасности все монархии Персидского залива, которые являлись и являются на сегодняшний день партнерами Соединенных Штатов. Это самая большая потеря заявил политик

Шхагошев также подчеркнул, что данный военный конфликт подтвердил военную готовность Ирана противостоять вызовам,

Иран очень серьезно подготовлен в отличие от прошлогодней военной кампании, что все-таки сегодня дает свой результат заметил он

В четверг, 16 апреля, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о начале операции "Экономическая ярость" в отношении Ирана для максимизации экономического давления на страну.