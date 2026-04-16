Москва16 апр Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о начале операции "Экономическая ярость" в отношении Ирана для максимизации экономического давления на страну.

...Министр финансов Скотт Бессент и наши коллеги из министерства финансов запускают операцию "Экономический гнев", максимизируя экономическое давление сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне

Также Хегсет пригрозил Ирану новыми ударами по энергетике.

Если Иран сделает плохой выбор, то их ждёт блокада и падение бомб на объекты инфраструктуры, электроэнергетики и энергетики заявил он

Говоря об американской морской блокаде Ормузского пролива, министр обороны США заявил, что Вашингтон сохранит, как он выразился, "успешную" блокаду на то время, на которое потребуется.

Энергетическая отрасль Ирана еще не уничтожена, но США блокируют его экспортные поставки заявил Хегсет

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее отказалась называть даже ориентировочные сроки завершения морской блокады Ирана, подчеркнув что "блокада введена в полном объеме и применяется в отношении судов всех стран", следующих в иранские порты или из них.