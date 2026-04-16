Москва16 апрВести.Министр обороны США Пит Хегсет обвинил союзников Вашингтона в том, что они много говорят, но ничего не делают для помощи в войне против Ирана.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Пентагоне.
Много разговоров. И то, что мы видели в этом конфликте со стороны союзников, — это много разговоров... Союзники много говорили и ничего не сделалисказал Хегсет
Также глава Пентагона объявил о начале операции "Экономическая ярость" в отношении Ирана для максимизации экономического давления на страну, а также пригрозил новыми ударами по энергетике в том случае, если Тегеран сделает "плохой выбор".
В среду президент США Дональд Трамп также говорил, что союзники по НАТО не оказали Вашингтону никакой поддержки в ситуации вокруг Ирана. По его словам, уровень содействия со стороны альянса оказался "нулевым".