Хегсет: союзники США много говорят, но ничего не делают в войне с Ираном

Москва16 апр Вести.Министр обороны США Пит Хегсет обвинил союзников Вашингтона в том, что они много говорят, но ничего не делают для помощи в войне против Ирана.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Пентагоне.

Много разговоров. И то, что мы видели в этом конфликте со стороны союзников, — это много разговоров... Союзники много говорили и ничего не сделали сказал Хегсет

Также глава Пентагона объявил о начале операции "Экономическая ярость" в отношении Ирана для максимизации экономического давления на страну, а также пригрозил новыми ударами по энергетике в том случае, если Тегеран сделает "плохой выбор".

В среду президент США Дональд Трамп также говорил, что союзники по НАТО не оказали Вашингтону никакой поддержки в ситуации вокруг Ирана. По его словам, уровень содействия со стороны альянса оказался "нулевым".