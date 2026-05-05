Морская блокада Ирана остается в полной силе, заявили в Пентагоне Хегсет: морская блокада иранских портов остается в полной силе

Москва5 мая Вести.Морская блокада портов Ирана в настоящий момент остается в полной силе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в разговоре с журналистами.

Наша морская блокада остается в полной силе сказал он

Хегсет отметил, что американские корабли совместно с истребителями, вертолетами, беспилотниками и самолетами обеспечивают безопасный проход гражданских судов, за исключением иранских.

Глава Пентагона также добавил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни ожидают прохода новых торговых судов через Ормузский пролив.

3 мая американский лидер Дональд Трамп рассказал об операции "Проект Свобода", целью которой является обеспечение прохода судов через пролив.

Президент США предупредил, что в случае любого вмешательства американские военные готовы применить силу и "стереть с лица земли" иранцев.