Хегсет: США не намерены вторгаться в воздушное пространство или воды Ирана

США не будут нарушать границы Ирана в рамках операции в Ормузе, заявил Хегсет Хегсет: США не намерены вторгаться в воздушное пространство или воды Ирана

Москва5 мая Вести.Соединенные Штаты не намерены вторгаться в воздушное пространство или территориальные воды Ирана в рамках операции "Проект Свобода", направленной на сопровождение судов в Ормузском проливе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, американская операция носит оборонительный характер, ограничена по масштабу и продолжительности, а также нацелена на защиту коммерческого судоходства.

Силам ВС США не нужно будет входить в иранские территориальные воды или воздушное пространство. В этом нет необходимости сказал Хегсет

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что операция "Проект Свобода" начнется 4 мая. По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, эта операция направлена на устрашение Ирана.

В конце февраля США и Израиль начали войну против Ирана, в результате которой Исламская Республика взяла под контроль Ормузский пролив.