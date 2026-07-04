Москва4 июл Вести.Конституция США один из немногих документов, который продолжает действовать и по сей день, однако принят еще в XVIII веке. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Исэров.

Конституция США действует с 1789 года с 27 изменениями.

Конституция настоящий, что называется, суровый документ, не публицистика. Настоящий юридический документ действует с 1789 года с двадцатью семью поправками, из которых десять были приняты сразу же после принятия. Через два года они уже были ратифицированы. Есть концепция живой Конституции, есть ее противники, сторонники так называемого строгого толкования Конституции. Но еще раз скажу, не только в нашей стране, но и во многих странах документы XVIII века очень редко используются в живой жизни остаются историком сказал историк

Ранее профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета, ведущий научный сотрудник Института Гувера (США) Рассел Берман назвал фактор, определяющий социальную гибкость США выше Европы. По его словам, это благодаря динамичной экономике.