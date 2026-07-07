Богданов: в США отменили 90% мероприятий в честь 250-летия США Богданов рассказал о программе мероприятий на 250-летие США

Москва7 июл Вести.В честь 250-летия независимости США 90% мероприятий были отменены. В программе остались только праздничный салют и выступление главы Белого дома.

Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

90% мероприятий, намеченной программы празднования 250-летия США в центре Вашингтона было отменено. Остались, по сути, только выступление Дональда Трампа и салют написал Богданов

Ранее сообщалось, что конституция США один из немногих документов, который продолжает действовать и по сей день, однако принят еще в XVIII веке. Она действует с 1789 года с 27 изменениями.