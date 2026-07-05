Экс-журналист NYT: в США лишь единицы хотят "жить в мире с РФ"

В США не поддерживают идею мирного сосуществования с Россией Экс-журналист NYT: в США лишь единицы хотят "жить в мире с РФ"

Москва5 июл Вести.Современные политические элиты США, по сравнению с их предшественниками, практически не демонстрируют готовности к сотрудничеству с Россией.

Об этом заявил журналист, бывший корреспондент New York Times Джон Вароли в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В 250-ю годовщину независимости США глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму президенту Дональду Трампу.

В ней он высказался о способности стран находить "эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем, выстраивая честный диалог". Но реальную готовность сотрудничать с Москвой показывают лишь единицы, указал журналист.

К сожалению, есть одна большая проблема. Когда я смотрю на политические элиты в Вашингтоне, я не вижу ни одного человека, который серьезно хочет договориться, сотрудничать с Россией … 450 человек в конгрессе. И может быть, только трое, максимум четверо хотят договориться с Россией, хотят жить в мире с Россией, в партнерстве. Белый дом, как мы знаем, очень враждебно настроен по отношению к России. Американские крупные технологические компании, все олигархи, СМИ, Уолл-стрит, финансы, мир очень враждебно настроены против России. Это очень отличается от ситуации, которая была в 1970-1980-е годы. Когда … больше половины истеблишмента в Вашингтоне хотели договориться с Москвой, с Советским Союзом сказал Вароли

По его словам, между РФ и США "нет рационального, разумного, взрослого диалога".

Нет взрослых людей в Вашингтоне, там только есть ястребы. 99% вашингтонской элиты - это ястребы отметил он

Ранее журналист также заявлял, что США боятся повторения вьетнамской войны.