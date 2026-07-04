Посольство РФ: Россия и США могут и должны конструктивно сосуществовать

Между РФ и США нет идеологических разногласий, заявили в посольстве Посольство РФ: Россия и США могут и должны конструктивно сосуществовать

Москва4 июл Вести.Между Россией и США возможны конструктивные отношения, поскольку между странами нет принципиальных идеологических разногласий. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне в поздравлении ко Дню независимости Соединенных Штатов.

Сегодня, в отсутствие принципиальных идеологических разногласий, Россия и США могут и должны конструктивно сосуществовать, выстраивая подлинное, экономически жизнеспособное и равноправное партнерство, основанное на взаимном уважении говорится в заявлении посольства

Ранее западные СМИ сообщали, что США видят риск эскалации с Россией по теме размещения ракет в прибалтийских странах. В публикациях говорилось, что в администрации американского лидера Дональда Трампа опасаются размещения дальнобойных ракет стран НАТО, способных наносить удары вглубь территории РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что единение Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны было лучшим периодом в истории российско-американских отношений.