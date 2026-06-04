Москва4 июнВести.Единение Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны было лучшим периодом в истории российско-американских отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.
Свое мнение дипломат выразила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной целисказала Захарова
Ранее председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, также прибывший на ПМЭФ, заявил ИС "Вести", что Россия и США вновь должны стать друзьями.