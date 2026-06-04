Захарова: союз в годы Второй мировой был лучшим этапом в отношениях РФ и США

Захарова назвала лучший момент в истории отношений РФ и США Захарова: союз в годы Второй мировой был лучшим этапом в отношениях РФ и США

Москва4 июн Вести.Единение Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны было лучшим периодом в истории российско-американских отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Свое мнение дипломат выразила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Наше братство во времена Второй мировой войны... Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной цели сказала Захарова

Ранее председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, также прибывший на ПМЭФ, заявил ИС "Вести", что Россия и США вновь должны стать друзьями.