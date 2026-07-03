Москва3 июл Вести.Соединенные Штаты видят риск эскалации с Россией по теме размещения ракет в прибалтийских странах, пишет The Economist.

Как отмечается в публикации, представители администрации американского лидера Дональда Трампа опасаются размещения дальнобойных ракет стран Североатлантического альянса, которые способны наносить удары вглубь территории РФ.

Была отменена запланированная отправка в Германию группы, оснащенной крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия до 2500 км. Также приостановлен заказ Германии на Tomahawk, и на короткое время союзникам было запрещено использовать самые передовые модели ИИ отмечается в статье

Ранее экс-депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин выразил мнение, что Великобритания и страны Прибалтики больше других заинтересованы в бесконечном продолжении конфликта на Украине. По его мнению, желание этих государств продолжать войну сводится к финансовым интересам.