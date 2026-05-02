Москва2 мая Вести.Соединенные Штаты предупредили европейские страны, включая Великобританию и Польшу, о возможных задержках поставок оружия из-за того, что война на Ближнем Востоке истощает американские арсеналы. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Два собеседника также сообщили изданию, что обсуждался вопрос переноса поставок в Азию.

Вашингтон предупредил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия, поскольку страна пытается пополнить запасы, истощенные в результате войны с Ираном говорится в материале

Отмечается, что из-за операции против Ирана американским силам уже пришлось перебрасывать вооружение из других регионов, чтобы восполнить дефицит.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что в американском арсенале запасов оружия в два раза больше, чем было в начале конфликта с Исламской Республикой.