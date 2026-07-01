Мамыкин пояснил, кто больше всего заинтересован в украинском конфликте

Мамыкин: бесконечная война на Украине выгодна Британии и странам Прибалтики Мамыкин пояснил, кто больше всего заинтересован в украинском конфликте

Москва1 июл Вести.Великобритания и страны Прибалтики больше других заинтересованы в бесконечном продолжении конфликта на Украине.

Такое мнение высказал РИА Новости экс-депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин.

Украинский конфликт идет явно на усиление эскалации, и прибалты в этом играют первую скрипку​​​. Прибалты и британцы первые заинтересованы в бесконечном продолжении войны отметил Мамыкин

По мнению бывшего депутата Европейского парламента от Латвии, желание этих стран продолжать войну сводится к финансовым интересам.

Украинский конфликт - это огромные деньги для чиновников Евросоюза. К тому же, все это делается на фоне возрастающей русофобии подчеркнул Мамыкин

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что Европе невыгодно разрешение конфликта на Украине, она питается войной. Он добавил, что политические режимы европейских стран не хотят прекращать кровопролитие, так как война позволяет им получать финансирование от военных корпораций через коррупционные схемы.