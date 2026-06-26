Москва26 июн Вести.США участвуют в военных конфликтах, но опосредованно. На прямой конфликт Вашингтон идти не намерен, заявил ИС "Вести" бывший корреспондент New York Times, журналист Джон Вароли.

По его мнению, в случае вступления Европы в военный конфликт США будут эвакуировать свой контингент с расположенных там баз. Вароли подчеркивает, аналогичное происходило в начале американо-израильской агрессии против Ирана.

Они [в случае военного военных действий в ЕС], скорее всего, будут быстро-быстро эвакуировать своих военных, возвращать обратно на родину и говорить: "О, господи союзники, европейцы, извините, пожалуйста, это ваша война, это не наша война". Мы это видели на войне против Ирана. Понятно, что США бомбили Иран напрямую, но свои войска из разных баз на Ближнем Востоке эвакуировали. Ведь наземной операции в Иране не было. США очень боятся этого - шрам от вьетнамской войны до сих пор очень глубокий в американском менталитете. Мы очень боимся прямого столкновения сказал Вароли

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран договорились создать канал связи для урегулирования спорных вопросов и снижения напряженности.