Журналист Вароли сравнил отношения США и Израиля с итальянской семьей Журналист Вароли: отношения между США и Израилем похожи на итальянскую семью

Москва3 июл Вести.Американо-израильские отношения прочны, между ними могут быть ссоры, но Вашингтон и Тель-Авив в конечном счете всегда действуют совместно. Такое мнение ИС "Вести" выразил бывший корреспондент The New York Times Джон Вароли.

Он сравнил отношения двух стран с итальянской семьей.

Американо-израильские отношения очень прочные, почти на вечность. Какой-то раскол между ними невозможен. Представьте горячую, эмоциональную итальянскую семью. Все реально любят друг друга, но каждый день они могут кричать друг на друга, кидать вещи. Но в конце концов они все равно понимают, что любят друг друга и жить вместе придется. Может быть, действительно они поругались, но в конце концов Америка и Израиль будут действовать совместно. США полностью подконтрольны Тель-Авиву, полностью объяснил Вароли

Ранее издание Politico писало, что в Вашингтоне перестали делать исключение для Израиля во внешней политике. Там добавили, что еврейское государство утратило статус "особого союзника" для Белого Дома.