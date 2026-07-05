Москва5 июл Вести.США продолжают стремиться к разделению России на малые государства. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, стратегия США по отношению к РФ за долгое время принципиально не изменилась.

Советник [28-го] президента [США] Вудро Вильсона, помним мы такого президента… еще, наверное, из большевистских карикатур, которые мы все проходили в детстве, потому что это было ровно в то время… когда шла Первая мировая война. Его советник записал у себя в дневнике то, что отражает их отношение к нам. А именно: "Остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России как минимум. Одна - Сибирь и три еще поделенные между европейскими странами". Они как стремились к этому, так и стремятся, что бы ни говорили другие… Очень им [советникам] хочется, чтобы вот нас стало поменьше. Ну, просто слишком много места на карте занимаем как-то несимметрично, не по фэншую сказала Симоньян

Ранее журналист, бывший корреспондент New York Times Джон Вароли заявил, что современные политические элиты США, по сравнению с их предшественниками, практически не демонстрируют готовности к сотрудничеству с Россией.