Москва5 июл Вести.Америка – страна великого самомнения, а Россия – государство великого сомнения. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян отметила, что в школах у американских детей каждое утро начинается с клятвы в верности американскому флагу. С юных лет им вдалбливают, что они живут в свободной и справедливой стране, заявила она.

Ты не можешь не быть в этом убежден. Это же импринтинг, это уже как у собаки Павлова. Конечно, ты вырастаешь и … у тебя возникает непреодолимое, чему мы не устаем поражаться, но сделать с этим ничего нельзя – самомнение. Америка – страна великого самомнения, а мы – страна великого сомнения … Америка исходит из протестантской своей логики, что ты должен быть богатым, если у тебя нет миллиарда, значит, Господь не дал тебе миллиард, значит, ты чем-то перед Господом провинился. Мы же исходим из своих рефлексий. А надо, а не надо? А что о нас подумает? Потому что за долгие-долгие ночи они приучили нас, мы люди таких меланхолических ценностей. Но в отношениях с Америкой это и хорошо сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, комментируя разность менталитетов

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что США продолжают стремиться к разделению России на малые государства.