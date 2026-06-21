Москва21 июн Вести.Не нужно "за уши" тянуть школьников в вузы, родители должны иметь возможность предлагать детям альтернативы получению высшего образования. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она напомнила, что подготовка к успешной сдаче ЕГЭ, а также платное обучение в вузе стоят больших денег. По ее мнению, подростки должны иметь выбор: потратить эти деньги на покупку жилья, открытие бизнеса или на оплату учебы в вузе.

У мальчишек и девчонок, которые закончили школу, [надо] спрашивать: ты хочешь поступить в вуз льготно, не сдавая это все, или ты хочешь, чтобы тебе на эти деньги купили квартиру? Потому, что обучение студентов в вузе примерно равняется стоимости квартиры в любом российском городе, тем более поселении. Не берем Москву, и даже Сочи. Но другие, да. Можно же спрашивать, что человек хочет? Зачем мы за уши тянем в вузы людей, которые, может быть, не хотят вузы? Зачем мы не даем им, например, деньги на ведение бизнеса? Может, они бизнес хотят открыть? Не хотят они становиться экономистами и юристами, как было модно в наше время. Может, они квартиру хотят купить. Давайте им сделаем выбор, тогда действительно часть, наверное, выберет это, и у нас освободятся места для школьников в вузах, и тогда можно будет сделать нормальный ЕГЭ, а не превращать это в каторгу для всех родителей, в пыточную для детей рассказала Симоньян

Она добавила, что в будущем вся концепция высшего образования может измениться, поскольку очень много существующих профессий заменит искусственный интеллект.

У меня есть плохая новость для всех, кто сейчас получает высшее образование: не нужно будет очень скоро высшее образование. К сожалению. Особенно … высококвалифицированный, интеллектуальный, умственный труд. Нужен будет труд ручной, потому что все остальное будет делать [ИИ] заявила Симоньян

Ранее Симоньян предложила ограничить въезд в Россию для тех, кто голосовал за премьер-министра Армении Никола Пашиняна на прошедших выборах. По ее мнению, такие люди разделяют русофобские идеи.