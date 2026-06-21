Москва21 июн Вести.Необходимо проверять социальные сети въезжающих в Россию армян на предмет поддержки премьер-министра Никола Пашиняна. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она добавила, что гражданам Армении, которые на прошедших выборах голосовали за Пашиняна, нужно запрещать въезд в Россию.

Я предлагаю вычислять по соцсетям. Это очень легко делается сейчас. Вон пограничники это делают на границе легко и непринужденно. И у нас, и в Грузии. Попробуйте поезжайте в Грузию, если что-то там у тебя про Абхазию, Осетию тебя не пустят, да? Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все, въезд в Российскую Федерацию запрещен. Навсегда. Потому что, если вы поддерживаете Пашиняна, значит, вы поддерживаете русофобию. Раз вы поддерживаете русофобию, значит, вы ненавидите Россию объяснила Симоньян

Ранее она допустила, что РФ может выдвинуть ультиматум Западу. По мнению Симоньян, причиной являются продолжающиеся поставки дальнобойного оружия на Украину.