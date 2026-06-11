Граждан Армении не выпускают из страны после голосования на выборах Депутат Манукян: в Армении закрыли выезд для прибывших из-за рубежа избирателей

Москва11 июн Вести.Власти Армении не выпускают за границу граждан, которые приехали в страну для участия в голосовании на парламентских выборах. Об этом заявил депутат армянского парламента от крупнейшей оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Выяснилось, что многочисленные наши соотечественники, которые прибыли на родину и готовы вернуться, условно, в Россию - их выезд из Армении запрещен. [Обычно] запрещают выезд граждан, которые совершили преступление, находятся под уголовным преследованием, по тем или иным причинам имеют запрет на отсутствие из страны сообщил он

Он добавил, что запрет на выезд приходит со стороны военной полиции и может быть связан с 25-дневными военными сборами.

В последние дни говорили о 25-дневных учебных военных сборах и об использовании этих сборов в целях наказания со стороны властей, о непозволительных, незаконных методах властей уточнил Манукян

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о беспрецедентном вмешательстве западных стран в выборы в Армении.