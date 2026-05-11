Армения не будет открывать участки для голосования за границей

Москва11 мая Вести.Граждане Армении смогут принять участие в парламентских выборах только в случае физического присутствия в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Седа Гукасян.

В беседе с ТАСС она подчеркнула, что, согласно Избирательному кодексу страны, граждане Армении, проживающие за рубежом, не могут участвовать в электоральных процессах.

На территории дипломатических учреждений Армении за рубежом не открываются избирательные участки для голосования заявила Гукасян

При этом она отметила, что исключение составляют граждане страны, проходящие дипломатическую службу в армянских представительствах за рубежом, а также военнослужащие, находящиеся в длительной служебной командировке или на учебе за рубежом, и члены их семей, проживающие вместе с ними.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Европейский союз готовит вмешательство в парламентские выборы в Армении. В дипведомстве отметили, что Брюссель применяет те же механизмы, которые были использованы в Молдавии.

Между тем директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что выборы в Армении будут сфальсифицированы в угоду западным партнерам.