В МИД РФ предупредили о готовящемся вмешательстве ЕС в выборы в Армении

МИД РФ: ЕС готовит вмешательство в выборы в Армении по молдавскому сценарию В МИД РФ предупредили о готовящемся вмешательстве ЕС в выборы в Армении

Москва8 мая Вести.Евросоюз применяет те же самые механизмы, которые он использовал в Молдавии, для вмешательства в парламентские выборы в Армении, заявили в департаменте информации и печати МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что "отправка в Армению так называемой партнерской миссии, а также группы быстрого реагирования по борьбе с гибридными угрозами" в преддверии парламентских выборов 7 июня воспринимаются Москвой как "попытка вмешательства во внутренние дела" республики, пишет газета "Известия".

Для этого ЕС задействует как под копирку механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии заявили на Смоленской площади

В МИД РФ выразили надежду на то, что армянское руководство не забудет, что "у Брюсселя все имеет свою цену" и предупредили, что "подобные заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо для государств, которые в них вовлекаются". Об этом свидетельствует опыт других стран, которые подключились к антироссийской политике Брюсселя.

Как отметили в департаменте внешнеполитического ведомства, Россия, в отличие от некоторых западных коллег, не привозит в Ереван готовые "сценарии будущего" и не обуславливает дальнейшее развитие отношений результатами выборов. Москва заинтересована в сильной и суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор своего развития, заключили в российском ведомстве.

После саммита Армения-ЕС в Ереване официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещания не совершать шагов, направленных против Москвы.